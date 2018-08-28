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Дальнее зарубежье 28.08.2018 12:15

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов индонезийской части острова Тимор, сообщает во вторник Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 99 километрах к юго-востоку от города Купанг. Очаг залегал на глубине 8,6 км. Жители острова ощутили подземные толчки в 07:08 по местному времени (10:08 мск). Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

Индонезия страдает от сильных землетрясений в течение последних 30 дней. В частности, индонезийский остров Ломбок дважды подвергся землетрясениям за месяц: сильные толчки были зафиксированы 29 июля и 5 августа. Индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями в прошлую пятницу сообщило, что за этот период времени жертвами землетрясений в стране стали 555 человек. В результате подземных толчков пострадали более 1,5 тыс. человек за месяц.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]