Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов индонезийской части острова Тимор, сообщает во вторник Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 99 километрах к юго-востоку от города Купанг. Очаг залегал на глубине 8,6 км. Жители острова ощутили подземные толчки в 07:08 по местному времени (10:08 мск). Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

Индонезия страдает от сильных землетрясений в течение последних 30 дней. В частности, индонезийский остров Ломбок дважды подвергся землетрясениям за месяц: сильные толчки были зафиксированы 29 июля и 5 августа. Индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями в прошлую пятницу сообщило, что за этот период времени жертвами землетрясений в стране стали 555 человек. В результате подземных толчков пострадали более 1,5 тыс. человек за месяц.