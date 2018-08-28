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Дальнее зарубежье 28.08.2018 14:01

Министр экологии Франции заявил об уходе в отставку, так как был "одинок" в правительстве в вопросах защиты окружающей среды

Французский министр экологии Николя Юло во вторник объявил о решении уйти в отставку.

"Я решил покинуть правительство", - сказал министр в эфире радиостанции "Франс-энтер". По его словам, это решение было одним из самых сложных в его жизни.

Н.Юло отметил, что чувствует себя "одиноко" в правительстве, когда речь заходит о реализации связанных с защитой окружающей среды инициатив и что ему не удалось добиться успеха в достижении поставленных целей.

"Я не хочу лгать себе. Я не хочу создавать иллюзии, что мое присутствие в составе правительства означает, что мы находимся на должном уровне в реализации наших целей (по проблемам окружающей среды - ИФ)", - добавил он.

"Начали ли мы сокращать использование пестицидов? Ответ - нет. Начали ли мы принимать меры, чтобы остановить сокращение биологического разнообразия? Ответ тоже отрицательный", - сказал Н.Юло.

Он также сообщил, что принял решение накануне вечером и не оповещал о своей отставке ни президента страны Эмманюэля Макрона, ни главу правительства Эдуара Филиппа.

Однако Н.Юло признал, что последние несколько месяцев работы в правительстве стали для него "страданием". "Иногда меня накрывала усталость, хотелось опустить руки. И в итоге я сказал себе, время остановиться", - добавил он.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что такое решение Н.Юло, возможно, вызвано состоявшейся накануне в Елисейском дворце встречей, на которую президент Франции пригласил его и представителей охотничьих хозяйств. По итогам переговоров Э.Макрон согласился вдвое сократить цены национальной лицензии на охоту. Подобная мера вызвала серьезную обеспокоенность со стороны активистов, занимающихся защитой окружающей среды.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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