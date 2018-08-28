В Азербайджане чаще всего пользователи сталкиваются с фишинговыми атаками – Лаборатория Касперского

По данным «Лаборатории Касперского» в Азербайджане в январе-июле 2018 года 11,28% пользователей столкнулись с фишинговыми атаками.

"Не секрет, что львиной долей киберпреступников движет желание легко и быстро заработать. Под их прицелом оказываются и рядовые пользователи, и целые компании. Их инструментарий постоянно совершенствуется и развивается, а растущее число атак и новых модификаций вредоносного ПО говорит о том, что угроза стать жертвой киберограбления лишь набирает обороты", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в "Лаборатории Касперского".

Нередко для заражения жертвы в целях кражи денег злоумышленники применяют методы социальной инженерии – прежде всего, фишинг (поддельные веб-страницы, а также сообщения от лица легитимных организаций). Как выяснила «Лаборатория Касперского», в первом полугодии почти половина (44%) фишинговых атак была направлена на финансовый сектор, а каждая четвертая попытка загрузить фишинговую страницу была связана с банковским фишингом.

В Азербайджане в январе-июле 2018 года этот показатель составил 11,28% от общего числа пользователей, столкнувшихся с киберугрозами, в Армении – 13,97%, Казахстане – 12,85%, России – 17,38%.

По оценкам "Лаборатории Касперского", банковские троянцы – это, пожалуй, самый распространенный инструмент, с помощью которого злоумышленники выуживают у пользователей конфиденциальные данные финансового характера: номер банковской карты, данные учётной записи в системе онлайн-банкинга и т.п.

Количество мобильных банковских троянцев (для Android) по итогам второго квартала 2018 года стало в три раза больше, чем в начале года: компания выявила свыше 61 тысячи установочных пакетов.

При этом в Азербайджане доля пользователей, атакованных банковскими троянскими программами (от общего числа пользователей, столкнувшихся с киберугрозами) составила в январе-июле 2018 года 1,5%, в Армении – 1,53%, Казахстане – 1,02%, России – 0,65%.

В целом, «Лаборатория Касперского» следит за активностью более 100 различных кибергруппировок, организующих целевые атаки. Около 15 из них действуют в России. Около 10 преследуют исключительно коммерческие цели, то есть их задача – только получить деньги, а не шпионить и собирать данные.

Интересной особенностью становится использование преступниками инфраструктуры уже зараженных финансовых учреждений для новых атак. Например, они отправляют новым жертвам сообщения с реальных адресов электронной почты сотрудников с запросом на открытие банковского счёта – этот трюк позволяет усыпить бдительность получателя.

Кроме того, финансовые учреждения продолжают сталкиваться с массовым вредоносным ПО, фишингом, DDoS-атаками и т.д.

По данным «Лаборатории Касперского», число пользователей, столкнувшихся с программами-майнерами, в 2017-2018 гг. оказалось на 45% больше, чем в 2016-2017 гг. Стремясь заработать на криптовалютах, злоумышленники заражают специальными программами-майнерами как устройства рядовых пользователей, так и мощные компьютеры и серверы в корпоративных сетях.

"Как правило, злоумышленники используют несколько схем заражения. Чаще всего это скрытая инсталляция майнера на компьютеры пользователей при помощи вредоносного ПО. Такие программы злоумышленники могут маскировать, например, под пиратские версии лицензионных продуктов, которые пользователи скачивают на просторах интернета. Другая схема – это использование веб-майнеров – специальных скриптов, встроенных в сайты. Когда пользователь заходит на определённый сайт, браузер загружает скрипт, который заставляет устройство майнить криптовалюту. Кроме того, вредоносные приложения с майнерами для мобильных устройств обнаруживают и в магазинах приложений, например, Google Play", - подчеркнули в компании.

В Азербайджане в январе-июле 2018 года число пользователей, столкнувшихся с майнерами, составляет 0,04% от общего числа пользователей, столкнувшихся с киберугрозами. В Казахстане этот показатель составил 0,06%, в России – 1,11%.

А.Азизов