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ТЭК 28.08.2018 12:42

Исполнение сделки ОПЕК+ в августе остается на уровне июля

Исполнение соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в августе пока остается на уровне прошлого месяца, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На сегодняшний день в среднем по августу мы выходим на показатели, как были в июле", - сказал он.

Согласно данным вторичных источников, представленных в отчете ОПЕК, в июле страны ОПЕК+ выполняли сделку по снижению нефтедобычи на 116%. Ранее МЭА подсчитало этот показатель на уровне 97%, страны ОПЕК - на уровне 121%.

По словам министра, мировая добыча нефти в этом году может вырасти примерно на 1 млн баррелей в сутки. "Мы прогнозируем рост на 1 млн баррелей в сутки всеми странами мира, что в свою очередь обеспечивает сокращение к уровню октября на сумму 700 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]