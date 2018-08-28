Исполнение сделки ОПЕК+ в августе остается на уровне июля

Исполнение соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в августе пока остается на уровне прошлого месяца, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день в среднем по августу мы выходим на показатели, как были в июле", - сказал он.
Согласно данным вторичных источников, представленных в отчете ОПЕК, в июле страны ОПЕК+ выполняли сделку по снижению нефтедобычи на 116%. Ранее МЭА подсчитало этот показатель на уровне 97%, страны ОПЕК - на уровне 121%.
По словам министра, мировая добыча нефти в этом году может вырасти примерно на 1 млн баррелей в сутки. "Мы прогнозируем рост на 1 млн баррелей в сутки всеми странами мира, что в свою очередь обеспечивает сокращение к уровню октября на сумму 700 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.
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