Представительство Украины при СНГ закрылось в августе - Лебедев

Представительство Украины при уставных органах Содружества Независимых Государств было закрыто в августе, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", - сказал С.Лебедев журналистам во вторник в Минске.

Вместе с тем, председатель исполкома отметил, что "контакт у нас с Украиной остается". "Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник", - пояснил он.

"Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была", - заметил С.Лебедев.

По его словам, тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.

"Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", - подчеркнул С.Лебедев