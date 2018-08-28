Представительство Украины при СНГ закрылось в августе - Лебедев

Представительство Украины при уставных органах Содружества Независимых Государств было закрыто в августе, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", - сказал С.Лебедев журналистам во вторник в Минске.
Вместе с тем, председатель исполкома отметил, что "контакт у нас с Украиной остается". "Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник", - пояснил он.
"Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была", - заметил С.Лебедев.
По его словам, тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.
"Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", - подчеркнул С.Лебедев
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