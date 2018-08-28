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СНГ 28.08.2018 12:43

Представительство Украины при СНГ закрылось в августе - Лебедев

Представительство Украины при уставных органах Содружества Независимых Государств было закрыто в августе, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", - сказал С.Лебедев журналистам во вторник в Минске.

Вместе с тем, председатель исполкома отметил, что "контакт у нас с Украиной остается". "Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник", - пояснил он.

"Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была", - заметил С.Лебедев.

По его словам, тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.

"Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", - подчеркнул С.Лебедев

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Тэги: СНГ, УКРАИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]