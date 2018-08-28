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Дальнее зарубежье 28.08.2018 14:47

Мэй не считает "концом света" выход Британии из ЕС без соглашения

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход Великобритании из состава ЕС без заключения сделки не станет "концом света", сообщает во вторник агентство "Блумберг".

Т.Мэй при этом сделала отсылку к словам главы ВТО Роберту Азеведу, который на прошлой неделе в эфире "Радио 4" Би-би-си заявил, что Brexit без сделки "не станет концом света... но и парой пустяков это не будет".

"Про ситуацию с отсутствием сделки он сказал, что это не будет проще простого, но это не будет и концом света. Я с самого начала говорила, что отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение", - сказала Т.Мэй журналистам в самолете по пути в ЮАР.

В то же время британский премьер отметила, что все еще считает, что Великобритания сможет достигнуть с ЕС "хорошей сделки".

Агентство напоминает, что на прошлой неделе власти Великобритании опубликовали 24 документа, в которых описывается подготовка к выходу Великобритании из ЕС без соглашения.

Таким образом, подчеркивает агентство, британские власти "пытаются показать, что они готовы к любым обстоятельствам". В опубликованных документах власти на случай недостижения сделки с ЕС советуют фармацевтическим компаниям делать запасы лекарств, компаниям, занимающимся экспортом, готовиться к большей бюрократической волоките, а потребителей призывают быть готовыми к росту цен на товары из ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНИСТР, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]