Азербайджанские школьники побывали в Астрахани и Волгограде

С 6 по 11 августа с.г. группа азербайджанских школьников – победителей конкурса «Великая Отечественная война в истории моей семьи», который был организован Министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, при поддержке Посольства Российской Федерации и представительства Россотрудничества в Азербайджане, посетили Астрахань и Волгоград. Вместе с азербайджанскими школьниками в нем приняли участие их сверстники из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме экскурсионной программы, они приняли участие в круглом столе «Великая Отечественная война и "войны памяти": нужна ли нам память о Великой войне?». Он состоялся в Музее Боевой славы Астраханской области. Затем состоялась встреча с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.