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28.08.2018 13:30

Азербайджанские школьники побывали в Астрахани и Волгограде

С 6 по 11 августа с.г. группа азербайджанских школьников – победителей конкурса «Великая Отечественная война в истории моей семьи», который был организован Министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, при поддержке Посольства Российской Федерации и представительства Россотрудничества в Азербайджане, посетили Астрахань и Волгоград. Вместе с азербайджанскими школьниками в нем приняли участие их сверстники из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме экскурсионной программы, они приняли участие в круглом столе «Великая Отечественная война и "войны памяти": нужна ли нам память о Великой войне?». Он состоялся в Музее Боевой славы Астраханской области. Затем состоялась встреча с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]