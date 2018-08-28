В Баку открылся «Бакинский книжный центр»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии восстановленного комплекса фонтанов «Гу гушлары» («Лебеди») на территории Бакинского бульвара, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, глава государства принял участие в открытии «Бакинского книжного центра», созданного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Б.Рустамбеков