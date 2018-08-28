Саммит СНГ в 2019 году пройдет в Ашхабаде в октябре - Лебедев

Заседание совета глав государств - членов СНГ в 2019 году пройдет в Ашхабаде под председательством Туркменистана, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Сегодня будет представлен проект концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2019, которая предусматривает проведение под председательством этой страны и на территории Туркмении многих мероприятий", - сказал С.Лебедев журналистам во вторник в Минске.

"Здесь и заседание Совета глав государств стран СНГ, которое предполагается провести в октябре 2019 года в Ашхабаде, и заседание совета глав правительств СНГ, которое уже планируется в конце мая следующего года также в Туркменистане", - продолжил он.

По словам С.Лебедева, запланировано проведение Совета министров иностранных дел и других форумов Содружества.

"Я уверен, что постоянные и полномочные представители одобрительно отнесутся к тем мероприятиям, которые Туркмения планирует в следующем году", - СКАЗАЛ председатель исполкома.