Разведка США ищет доказательства подготовки к использованию сирийскими военными химоружия - СМИ

Американские военные и разведывательные службы ищут признаки того, что сирийские войска могут готовиться к проведению химатаки в провинции Идлиб, сообщает телеканал CNN.

"На фоне возросших признаков того, что сирийский режим взял курс на решительное наступление на Идлиб, последний оплот повстанцев в стране, американские военные и сотрудники спецслужб ищут любые указания на то, что режим перемещает химическое оружие в регион для возможного использования против мирных жителей", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в администрации США.

По данным CNN, американские военные и разведка опасаются, что "режим, столкнувшись с вероятным сильным сопротивлением в регионе, обратится к использованию сбрасываемых с вертолета "бочковых" бомб, заполненных хлором, как он делал это в прошлом".

В то же время, сообщает телеканал, военные и разведка США заявляют, что у них пока нет подтвержденных доказательств того, что в Идлиб действительно привозят химоружие.

По утверждению телеканала, сирийские власти направили часть элитных пехотных сил к югу от Идлиба, где уже находятся тысячи сирийских военных.

Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, в которой гарантами перемирия выступают Турция и Россия. Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска активно борются с боевиками в Идлибе.

27 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "США продолжает наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал И.Конашенков.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28-ю крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

В Пентагоне назвали слова России о наращивании военного присутствия США пропагандой. "Я могу сказать вам, что российские сообщения о расширении военного присутствия США в Восточном Средиземноморье - это не более чем пропаганда. Это неправда. Но это в то же время не значит, что мы не готовы ответить в случае, если президент даст приказ к таким действиям", - сказал представитель Пентагона Эрик Пэхон.