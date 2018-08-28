Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 40° Завтра 22° 31° 30 Авг 21° 29° 31 Авг 21° 30°

Дальнее зарубежье 28.08.2018 15:16

Разведка США ищет доказательства подготовки к использованию сирийскими военными химоружия - СМИ

Американские военные и разведывательные службы ищут признаки того, что сирийские войска могут готовиться к проведению химатаки в провинции Идлиб, сообщает телеканал CNN.

"На фоне возросших признаков того, что сирийский режим взял курс на решительное наступление на Идлиб, последний оплот повстанцев в стране, американские военные и сотрудники спецслужб ищут любые указания на то, что режим перемещает химическое оружие в регион для возможного использования против мирных жителей", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в администрации США.

По данным CNN, американские военные и разведка опасаются, что "режим, столкнувшись с вероятным сильным сопротивлением в регионе, обратится к использованию сбрасываемых с вертолета "бочковых" бомб, заполненных хлором, как он делал это в прошлом".

В то же время, сообщает телеканал, военные и разведка США заявляют, что у них пока нет подтвержденных доказательств того, что в Идлиб действительно привозят химоружие.

По утверждению телеканала, сирийские власти направили часть элитных пехотных сил к югу от Идлиба, где уже находятся тысячи сирийских военных.

Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, в которой гарантами перемирия выступают Турция и Россия. Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска активно борются с боевиками в Идлибе.

27 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "США продолжает наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал И.Конашенков.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28-ю крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

В Пентагоне назвали слова России о наращивании военного присутствия США пропагандой. "Я могу сказать вам, что российские сообщения о расширении военного присутствия США в Восточном Средиземноморье - это не более чем пропаганда. Это неправда. Но это в то же время не значит, что мы не готовы ответить в случае, если президент даст приказ к таким действиям", - сказал представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


Похожие новости


Только женевский процесс является "жизнеспособным" способом урегулировать кризис в Сирии - госдеп Американский сенатор Пол не видит военного решения проблемы Сирии и Афганистана Дамаск требует от военных США покинуть территорию Сирии - Джаафари Помпео призвал сирийскую оппозицию к активизации действий против ИГ Трамп рассчитывает достичь договоренностей по Сирии на встрече с Путиным - СМИ Реализация плана вывода курдов из сирийского Манбиджа потребует менее полугода - глава МИД Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]