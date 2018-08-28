Американская сторона настаивает на отсутствии юрисдикции у Международного суда ООН для приостановки антииранских санкций

Представитель США в рамках слушаний в Международном суде ООН Дженнифер Ньюстид заявила, что Иран не может обращаться в эту инстанцию с просьбой приостановить действие антииранских санкций из-за отсутствия у суда надлежащей юрисдикции.
"Иран использует соглашение 1955 года лишь как способ найти основание для использования юрисдикции Международного суда ООН... На самом деле спор касается Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а не соглашения 1955 года", - сказала представитель американской стороны, выступая перед судом.
"Посредством снятия санкций Иран надеется вернуться к разработке ядерного оружия. Санкции, введенные США, направлены на обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов и были введены также в связи с террористической деятельностью иранских властей... Помимо этого, Иран продолжает грубо нарушить права человека", - подчеркнула она.
"США обладают суверенным правом принять законные меры (ограничительные меры против Ирана - ИФ). Вчера Иран охарактеризовал себя как жертва санкций США, однако санкции не касаются гуманитарной сферы", - добавила Дж.Ньюстид.
Накануне представитель Ирана Мохсен Мохеби отметил в ходе слушаний в суде ООН, что санкции со стороны США нанесут сильный вред иранской экономике и усилят кризис в ближневосточном регионе. Иранская сторона обратилась к судьям с призывом принять обеспечительные меры, направленные на приостановку действия антииранских санкций.
"Санкции США направлены на нанесение максимального ущерба Ирану и иранской экономике", - сказал М.Мохеби, выступая в суде.
Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.
Ранее СМИ отмечали, что у Международного суда ООН могут уйти годы на принятие окончательного решения по иску Ирана.
8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.
Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.
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