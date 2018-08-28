Защита генсека ОДКБ не смогла добиться в Апелляционном суде Армении отмены его ареста

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова на решение суда первой инстанции о его аресте и освобождении под залог.

"Апелляционный уголовный суд сегодня отклонил мою жалобу на решение суда первой инстанции", - сказал адвокат Ю.Хачатурова Мигран Погосян во вторник "Интерфаксу".

По его словам, после получения решения Апелляционного суда будет обсуждена возможность обращения в Кассационный суд.

В июле Ю.Хачатуров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами. Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

Генсеком ОДКБ он был назначен в 2017 году сроком на три года.

28 июля Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, но освободил его под залог. Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.