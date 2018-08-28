У мавзолея Франко выстроились очереди после декрета о переносе его останков

Длинные очереди стали образовываться в последние дни у мавзолея в Долине Павших недалеко от Мадрида, где захоронены останки бывшего лидера Испании Франсиско Франко, сообщили во вторник европейские СМИ.
Посещаемость мавзолея заметно выросла после того, как на прошлой неделе правительство социалистов в Испании одобрило декрет, который дает законное обоснование эксгумации останков Ф.Франко. Теперь его должен утвердить парламент.
Между тем, в Испании до сих пор продолжаются активные споры по вопросу эксгумации Ф.Франко, отмечает швейцарская газета "Тан".
"Какая глупость хотеть переместить останки Франко, они никогда никому не мешали", - приводит издание слова 43-летнего Хосе Луиса Куадрадо, приехавшего в Долину Павших вместе с семьей.
Испанские социалисты обосновали перенос останков Франко тем, что он не погиб в бою и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.
Политические противники перезахоронения Франко подвергли критике планы социалистов. "Педро Санчесу (главе испанского правительства - ИФ), видимо, важнее оживить призраков прошлого, чем стараться обратить взоры людей в будущее. Он более заинтересован в том, чтобы вскрыть раны нашего худшего прошлого, чем сосредоточиться на лучшем настоящем", - сказал ранее лидер Народной партии Испании Пабло Касадо.
Долина Павших - мемориальный комплекс, построенный в 1940-1959 гг. в том числе, с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв гражданской войны в Испании, как социалистов, так и фалангистов.
Монументальный комплекс часто использовался испанскими почитателями Ф.Франко, неофалангистами и членами правых организаций для торжественных церемоний, празднования юбилеев и других подобных мероприятий. С 2007 года любые политические акции в Долине Павших запрещены.
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