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Дальнее зарубежье 28.08.2018 16:20

У мавзолея Франко выстроились очереди после декрета о переносе его останков

Длинные очереди стали образовываться в последние дни у мавзолея в Долине Павших недалеко от Мадрида, где захоронены останки бывшего лидера Испании Франсиско Франко, сообщили во вторник европейские СМИ.

Посещаемость мавзолея заметно выросла после того, как на прошлой неделе правительство социалистов в Испании одобрило декрет, который дает законное обоснование эксгумации останков Ф.Франко. Теперь его должен утвердить парламент.

Между тем, в Испании до сих пор продолжаются активные споры по вопросу эксгумации Ф.Франко, отмечает швейцарская газета "Тан".

"Какая глупость хотеть переместить останки Франко, они никогда никому не мешали", - приводит издание слова 43-летнего Хосе Луиса Куадрадо, приехавшего в Долину Павших вместе с семьей.

Испанские социалисты обосновали перенос останков Франко тем, что он не погиб в бою и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.

Политические противники перезахоронения Франко подвергли критике планы социалистов. "Педро Санчесу (главе испанского правительства - ИФ), видимо, важнее оживить призраков прошлого, чем стараться обратить взоры людей в будущее. Он более заинтересован в том, чтобы вскрыть раны нашего худшего прошлого, чем сосредоточиться на лучшем настоящем", - сказал ранее лидер Народной партии Испании Пабло Касадо.

Долина Павших - мемориальный комплекс, построенный в 1940-1959 гг. в том числе, с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв гражданской войны в Испании, как социалистов, так и фалангистов.

Монументальный комплекс часто использовался испанскими почитателями Ф.Франко, неофалангистами и членами правых организаций для торжественных церемоний, празднования юбилеев и других подобных мероприятий. С 2007 года любые политические акции в Долине Павших запрещены.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФРАНКО, МАВЗОЛЕЙ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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