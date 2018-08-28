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Дальнее зарубежье 28.08.2018 16:34

США направят $4,7 млрд на помощь пострадавшим из-за "войны пошлин" фермерам

Администрация президента США Дональда Трампа пообещала выделить $4,7 млрд местным фермерам, чтобы компенсировать их потери в результате торговых споров Вашингтона с другими странами.

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявил, что выплаты помогут защитить фермеров от "необоснованных тарифов", которые ряд торговых партнеров страны ввели в ответ на действия Штатов.

Китай, Мексика, Евросоюз и ряд других торговых партнеров США уже ввели повышенные пошлины на ввоз американских сельхозтоваров - от соя-бобов до яблок и свинины, что серьезно ослабило позиции фермеров.

По словам С.Пердью, выплаты смягчат удар для фермеров в период, пока администрация президента обсуждает с торговыми партнерами новые соглашения, дающие больше преимуществ экономике США в целом и сельхозсектору в частности.

Фермеры "не смогут оплачивать счета патриотизмом", заявил министр.

Некоторые из фермерских групп заявляют, что обещанные выплаты не смогут компенсировать их потери.

Так, по оценкам Национальной ассоциации производителей кукурузы США, снижение цен на их продукцию в результате ослабления спроса из-за введения пошлин будет стоить отрасли более чем $6 млрд в этом году.

Тем временем, власти США выделили $96 млн на выплаты производителям кукурузы.

На долю производителей соя-бобов придется почти 75% выделенной Вашингтоном суммы - $3,6 млрд. Кроме того, серьезную помощь получат производители свинины, хлопка, сорго, молочной продукции и пшеницы.

Власти США также выкупят у фермеров избытки продукции, в том числе свинину на $558 млн, яблоки, молочные продукты и фисташки на сумму $90 млн для каждой категории, а также еще более 24 категорий товаров.

Представители Минсельхоза США ранее заявляли, что к декабрю могут согласовать вторую волны прямых выплат фермерам в случае их высоких потерь от "войны пошлин".

В июле этого года власти США пообещали выделить $12 млрд на поддержку фермеров.

Цены на соя-бобы упали на 18% с конца мая - до минимального уровня за 10 лет - после введения повышенных пошлин на ввоз американских соя-бобов Китаем, являющимся крупнейшим покупателем этого вида сельхозпродукции.

Цены на кукурузу пали на 12%, пшеница подешевела на 5%, свинина - на 29%.

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Тэги: США, ВЛАСТИ, ФЕРМЕРЫ, ПОДДЕРЖКА


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