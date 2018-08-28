Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 40° Завтра 22° 31° 30 Авг 21° 29° 31 Авг 21° 30°

СНГ 28.08.2018 16:47

Президент Украины 26 сентября выступит на заседании Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН 26 сентября, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Готовится и планируется визит президента на Генеральную ассамблею ООН. Она на сегодняшний день имеет условные временные рамки с 24 по 27 сентября. Это всё еще будет подтверждаться. 26-го у него будет выступление на Генассамблее, сразу же после обеденного перерыва", - сказал он в ходе пресс-клуба совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

По его словам, в своем выступлении президент Украины поднимет тему разворачивания на Донбассе миротворческой миссии ООН, а также тему Голодомора.

В.Ельченко добавил, что П.Порошенко проведет, в частности, двустороннюю встречу с генеральным секретарем ООН, а также с председателем Генассамблеи ООН.

Постпред также анонсировал инициативы, которые, по его словам, не обрадуют российскую делегацию в ООН. "Их (российскую делегацию - ИФ) ждет несколько очень неприятных сюрпризов - это и касательно Крыма, и касательно Донбасса, и вопрос милитаризации Крыма. Когда вы (российская сторона - ИФ) это услышите, будете неприятно удивлены", - отметил В.Ельченко.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что П.Порошенко планирует в сентябре посетить Нью-Йорк и принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, а двусторонняя встреча главы украинского государства с президентом США Дональдом Трампом пока не планируется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ООН, ГЕНАССАМБЛЕЯ


Похожие новости


Алиев поздравил президента Украины с Днем независимости Порошенко приветствует санкции ЕС против компаний, причастных к строительству Крымского моста Экс-глава СБУ Наливайченко намерен баллотироваться в президенты Украины Порошенко внес в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Порошенко приехал в Турцию на открытие TANAP Порошенко настроен на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]