Президент Украины 26 сентября выступит на заседании Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН 26 сентября, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Готовится и планируется визит президента на Генеральную ассамблею ООН. Она на сегодняшний день имеет условные временные рамки с 24 по 27 сентября. Это всё еще будет подтверждаться. 26-го у него будет выступление на Генассамблее, сразу же после обеденного перерыва", - сказал он в ходе пресс-клуба совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

По его словам, в своем выступлении президент Украины поднимет тему разворачивания на Донбассе миротворческой миссии ООН, а также тему Голодомора.

В.Ельченко добавил, что П.Порошенко проведет, в частности, двустороннюю встречу с генеральным секретарем ООН, а также с председателем Генассамблеи ООН.

Постпред также анонсировал инициативы, которые, по его словам, не обрадуют российскую делегацию в ООН. "Их (российскую делегацию - ИФ) ждет несколько очень неприятных сюрпризов - это и касательно Крыма, и касательно Донбасса, и вопрос милитаризации Крыма. Когда вы (российская сторона - ИФ) это услышите, будете неприятно удивлены", - отметил В.Ельченко.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что П.Порошенко планирует в сентябре посетить Нью-Йорк и принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, а двусторонняя встреча главы украинского государства с президентом США Дональдом Трампом пока не планируется.