Президент Украины 26 сентября выступит на заседании Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН 26 сентября, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Готовится и планируется визит президента на Генеральную ассамблею ООН. Она на сегодняшний день имеет условные временные рамки с 24 по 27 сентября. Это всё еще будет подтверждаться. 26-го у него будет выступление на Генассамблее, сразу же после обеденного перерыва", - сказал он в ходе пресс-клуба совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.
По его словам, в своем выступлении президент Украины поднимет тему разворачивания на Донбассе миротворческой миссии ООН, а также тему Голодомора.
В.Ельченко добавил, что П.Порошенко проведет, в частности, двустороннюю встречу с генеральным секретарем ООН, а также с председателем Генассамблеи ООН.
Постпред также анонсировал инициативы, которые, по его словам, не обрадуют российскую делегацию в ООН. "Их (российскую делегацию - ИФ) ждет несколько очень неприятных сюрпризов - это и касательно Крыма, и касательно Донбасса, и вопрос милитаризации Крыма. Когда вы (российская сторона - ИФ) это услышите, будете неприятно удивлены", - отметил В.Ельченко.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что П.Порошенко планирует в сентябре посетить Нью-Йорк и принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, а двусторонняя встреча главы украинского государства с президентом США Дональдом Трампом пока не планируется.
Новый посол Грузии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
ВВС Азербайджана провели учебные полеты
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана провели специальные тактические учения
Цены на нефть держатся у максимумов за несколько недель, Brent поднялась выше $76,5 за баррель
Страховщики Азербайджана в январе-июле увеличили премии на 42%, выплаты - на 1%
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии в 1,9 раза, импорт – на 5%
ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Лянкаран-Лерик
На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5.1
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Президент Алиев выделил около 11 млн манатов на строительство автодороги и жилого здания в Шамахинском районе
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Азербайджанские школьники побывали в Астрахани и Волгограде
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений