20 человек пострадали во время беспорядков в Хемнице

По результатам беспорядков в немецком городе Хемниц выявлены 20 пострадавших, сообщила во вторник местная полиция.

"Полицейское управление Хемница при поддержке саксонской полиции особого назначения в минувший понедельник обеспечивали безопасность на двух демонстрациях в городе - партии "Левые" и гражданского движения ProChemnitz ... Во время демонстрации начались столкновения, по последним данным, пострадали 18 участников акций и двое полицейских", - говорится в сообщении.

Накануне в городе прошли две согласованные уличные акции. Поводом для них стало убийство 35-летнего гражданина Германии, по подозрению в котором были задержаны 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. Убийство спровоцировало беспорядки в городе.

Для участия в акции движения Pro Chemnitz приехали демонстранты из Берлина, Бранденбурга, Тюрингии, Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии. Вечером участники акций начали забрасывать друг друга пиротехникой и бутылками. "Среди них (участников беспорядков) были те, кого можно отнести к правому спектру и к агрессивно настроенным футбольным болельщикам", - сказали в полиции.

Представители полиции впоследствии признали, что недооценили масштаб уличных акций.