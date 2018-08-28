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Дальнее зарубежье 28.08.2018 15:27

20 человек пострадали во время беспорядков в Хемнице

По результатам беспорядков в немецком городе Хемниц выявлены 20 пострадавших, сообщила во вторник местная полиция.

"Полицейское управление Хемница при поддержке саксонской полиции особого назначения в минувший понедельник обеспечивали безопасность на двух демонстрациях в городе - партии "Левые" и гражданского движения ProChemnitz ... Во время демонстрации начались столкновения, по последним данным, пострадали 18 участников акций и двое полицейских", - говорится в сообщении.

Накануне в городе прошли две согласованные уличные акции. Поводом для них стало убийство 35-летнего гражданина Германии, по подозрению в котором были задержаны 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. Убийство спровоцировало беспорядки в городе.

Для участия в акции движения Pro Chemnitz приехали демонстранты из Берлина, Бранденбурга, Тюрингии, Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии. Вечером участники акций начали забрасывать друг друга пиротехникой и бутылками. "Среди них (участников беспорядков) были те, кого можно отнести к правому спектру и к агрессивно настроенным футбольным болельщикам", - сказали в полиции.

Представители полиции впоследствии признали, что недооценили масштаб уличных акций.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ХЕМНИЦ, БЕСПОРЯДКИ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]