Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $76,6 за баррель

Нефть эталонных марок начала дорожать в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США и реагируют на новость о заключении торгового соглашения Штатов с Мексикой.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 увеличилась на $0,39 (0,51%) - до $76,60 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,03 (0,04%) - до $68,90 за баррель.

Новость о подписании нового торгового соглашения между США и Мексикой повысила оптимизм рынка в целом и увеличила спрос на рисковые активы, включая сырье.

При этом главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox заявил, что Д.Трамп хочет заключить "хорошее соглашение" с Канадой, и США также "готовят кое-что" для ЕС.

"Нефтяной рынок получает поддержку от недавнего ослабления доллара и надежд на то, что США и Китай также могут вскоре разрешить свой торговый конфликт", - говорится в обзоре аналитиков Commerzbank AG.

Кроме того, участники рынка ждут новостей об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Официальный отчет министерства энергетики будет обнародован в среду, а в ночь со вторника на среду свои данные представит Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе.

Эксперты в среднем прогнозируют, что на минувшей неделе запасы нефти в Штатах сократились на 1,5 млн баррелей.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о падении нефтяных запасов на 5,84 млн баррелей.

Тем временем министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммед аль-Мазруи, также исполняющий обязанности президента ОПЕК, сообщил, что добыча нефти в странах картеля растет и приближается к уровню, предусмотренному соглашением.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года страны ОПЕК+ перевыполнили план по сокращению добычи на 109% против 150% ранее.