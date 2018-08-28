ИВ Гянджи возглавил экс-глава ИВ Мингячевира Байрамов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Ниязи Байрамова главой Исполнительной власти города Гянджа.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на официальном сайте президента Азербайджана.
Н.Байрамов являлся главой ИВ Мингячевира. Президент И.Алиев во вторник также подписал распоряжение о снятии Н.Байрамова с должности главы Исполнительной власти города Мингячевир.
Ф.Исазаде
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