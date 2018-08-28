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Внутренняя политика 28.08.2018 15:41

ИВ Гянджи возглавил экс-глава ИВ Мингячевира Байрамов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Ниязи Байрамова главой Исполнительной власти города Гянджа.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на официальном сайте президента Азербайджана.

Н.Байрамов являлся главой ИВ Мингячевира. Президент И.Алиев во вторник также подписал распоряжение о снятии Н.Байрамова с должности главы Исполнительной власти города Мингячевир.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЯНДЖА, ИВ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]