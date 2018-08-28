Евросоюз желает торгового партнерства с США без угроз и готов реагировать на протекционистские меры - представитель ЕК

Европейский союз рассчитывает на урегулирование торговых споров с США на основе недавних договоренностей председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, заявил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Даниэль Росарио.

"Мы продолжаем основываться на совместном заявлении от 25 июля по итогам встречи между председателем Юнкером и президентом Трампом. Это заявление является результатом сложных переговоров между двумя главными действующими лицами. И, согласно этому заявлению, мы предусматриваем торговое партнерство, несовместимое с угрозами", - сказал пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать обещание Д.Трампа вернуться к вопросу ввозных пошлин в 25% на европейские автомобили.

"До сих пор мы могли работать на основе этого совместного заявления. Первое рабочее совещание по его итогам состоялось в минувший понедельник в Вашингтоне", - продолжил представитель Еврокомиссии.

"Но если с американской стороны введут дополнительные пошлины на европейскую продукцию, мы будем готовы реагировать немедленно", - подчеркнул Д.Росарио.