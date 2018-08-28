366 украинских военных погибли и 84 пропали без вести в боях под Иловайском в 2014 году - Генштаб ВСУ

Пропавшими без вести после боев под Иловайском в августе 2014 года на сегодняшний день остаются 84 военнослужащих, 11 - находятся в плену в Луганске и Донецке, сообщили в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
"Мы знаем, что 128 (военнослужащих - ИФ) оказались в плену. Если я не ошибаюсь, 11 военнослужащих и сотрудников министерства внутренних дел по эпизоду боев под Иловайском пока находятся в плену", - рассказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев на пресс-конференции во вторник в Киеве.
По его информации, 158 бойцов считались пропавшими без вести вследствие событий под Иловайском (Донецкая обл.).
При этом он добавил, что в это число пропавших без вести входят тела и их фрагменты, которые в настоящее время не могут быть идентифицированы.
"В моргах сейчас находятся - если мы берем этап именно Иловайских боев - еще 15 без вести пропавших, которых мы пока не можем идентифицировать", - сказал представитель ВСУ.
По информации, предоставленной на пресс-конференции, под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских бойцов, среди них - 150 военнослужащих ВСУ.
В конце августа 2014 года под Иловайском противник окружил добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, что привело к значительным потерям в личном составе, а также к захвату украинских силовиков в заложники.
По официальным данным украинской стороны, тогда под Иловайском погибли 366 украинских военнослужащих, еще 429 получили ранения.
Между тем, в Донецке и Луганске утверждают, что Киев намеренно замалчивает масштаб потерь в ходе выхода из окружения украинской армии под Иловайском, число убитых в разы больше, чем цифры, озвученные руководством ВСУ.
14 августа 2017 года Главная военная прокуратура передала в офис прокурора Международного уголовного суда информацию о собранных доказательствах совершения "военных преступлений подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска в 2014 году, для решения вопроса об открытии уголовного производства".
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