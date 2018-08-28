Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 40° Завтра 22° 31° 30 Авг 21° 29° 31 Авг 21° 30°

Дальнее зарубежье 28.08.2018 18:02

Меркель осудила беспорядки в Хемнице, заявила, что в ФРГ нет места ненависти

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник осудила беспорядки, произошедшие накануне в городе Хемнице на востоке Германии.

"Мы видели то, чему нет места в правовом государстве. Мы видели видеозаписи с охотой на людей, с собраниями группировок, с ненавистью на улицах. Это не имеет с нашим правовым государством ничего общего, могу это только еще раз подчеркнуть", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине во вторник.

Канцлер поддержала предложение главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера помочь Саксонии в урегулировании беспорядков.

"Полиция все предприняла, чтобы разумно закончить эти действия, предотвратить дальнейшее насилие. Я считаю правильным и важным то, что глава МВД Хорст Зеехофер сегодня сказал - в случае если Саксонии нужна помощь, то государство готово поддержать Саксонию в этом вопросе", - сказала А.Меркель.

"В ночь с субботы на воскресенье произошло убийство человека, ужасное событие", - сказала она.

"Наши соболезнования - и мои, конечно, соболезнования - родственникам жертвы", - добавила канцлер ФРГ.

Х.Зеехофер ранее во вторник предложил Саксонии помощь федеральных сил полицейского реагирования в случае ухудшения ситуации в Хемнице.

Накануне в городе прошли две согласованные уличные акции - представителей "левых" и правого движения Pro Chemnitz, по данным полиции в них приняло участие около 7,5 тыс. человек. Демонстрации переросли в беспорядки, пострадали 20 человек, в том числе два сотрудника полиции.

Поводом для демонстраций стало убийство 35-летнего гражданина Германии, по делу об убийстве задержан гражданин Сирии 23 лет и гражданин Ирака 22 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, САКСОНИЯ, БЕСПОРЯДКИ, МЕРКЕЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]