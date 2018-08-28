Меркель осудила беспорядки в Хемнице, заявила, что в ФРГ нет места ненависти

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник осудила беспорядки, произошедшие накануне в городе Хемнице на востоке Германии.

"Мы видели то, чему нет места в правовом государстве. Мы видели видеозаписи с охотой на людей, с собраниями группировок, с ненавистью на улицах. Это не имеет с нашим правовым государством ничего общего, могу это только еще раз подчеркнуть", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине во вторник.

Канцлер поддержала предложение главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера помочь Саксонии в урегулировании беспорядков.

"Полиция все предприняла, чтобы разумно закончить эти действия, предотвратить дальнейшее насилие. Я считаю правильным и важным то, что глава МВД Хорст Зеехофер сегодня сказал - в случае если Саксонии нужна помощь, то государство готово поддержать Саксонию в этом вопросе", - сказала А.Меркель.

"В ночь с субботы на воскресенье произошло убийство человека, ужасное событие", - сказала она.

"Наши соболезнования - и мои, конечно, соболезнования - родственникам жертвы", - добавила канцлер ФРГ.

Х.Зеехофер ранее во вторник предложил Саксонии помощь федеральных сил полицейского реагирования в случае ухудшения ситуации в Хемнице.

Накануне в городе прошли две согласованные уличные акции - представителей "левых" и правого движения Pro Chemnitz, по данным полиции в них приняло участие около 7,5 тыс. человек. Демонстрации переросли в беспорядки, пострадали 20 человек, в том числе два сотрудника полиции.

Поводом для демонстраций стало убийство 35-летнего гражданина Германии, по делу об убийстве задержан гражданин Сирии 23 лет и гражданин Ирака 22 лет.