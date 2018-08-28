Саммит Турции, РФ, Ирана по Сирии пройдет 7 сентября в иранском городе Тебриз - иранские СМИ

Встреча лидеров Турции, России и Ирана по сирийской тематике состоится 7 сентября в городе Тебриз, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан Маджида Ходабакша.

"Маджид Ходабакш объявил, что третий саммит между президентами Ирана, Турции и России пройдет 7 сентября в столице провинции Восточный Азербайджан - Тебризе", - пишет агентство.

По информации агентства, губернатор напомнил, что два предыдущих саммита проходили в российском Сочи и турецкой Анкаре.

Ранее поступали данные, что саммит может состояться 7 сентября в Тегеране.