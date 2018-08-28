Саммит Турции, РФ, Ирана по Сирии пройдет 7 сентября в иранском городе Тебриз - иранские СМИ

Встреча лидеров Турции, России и Ирана по сирийской тематике состоится 7 сентября в городе Тебриз, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан Маджида Ходабакша.
"Маджид Ходабакш объявил, что третий саммит между президентами Ирана, Турции и России пройдет 7 сентября в столице провинции Восточный Азербайджан - Тебризе", - пишет агентство.
По информации агентства, губернатор напомнил, что два предыдущих саммита проходили в российском Сочи и турецкой Анкаре.
Ранее поступали данные, что саммит может состояться 7 сентября в Тегеране.
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