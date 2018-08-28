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Регион 28.08.2018 16:24

Саммит Турции, РФ, Ирана по Сирии пройдет 7 сентября в иранском городе Тебриз - иранские СМИ

Встреча лидеров Турции, России и Ирана по сирийской тематике состоится 7 сентября в городе Тебриз, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан Маджида Ходабакша.

"Маджид Ходабакш объявил, что третий саммит между президентами Ирана, Турции и России пройдет 7 сентября в столице провинции Восточный Азербайджан - Тебризе", - пишет агентство.

По информации агентства, губернатор напомнил, что два предыдущих саммита проходили в российском Сочи и турецкой Анкаре.

Ранее поступали данные, что саммит может состояться 7 сентября в Тегеране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, САММИТ, СИРИЯ, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]