Минфин Великобритании хотел сохранить Карни во главе Банка Англии еще на год - СМИ

Министерство финансов Великобритании якобы просило управляющего Банка Англии Марка Карни остаться во главе ЦБ на год сверх срока, до лета 2020 года, чтобы урегулировать вопросы, связанные с выходом страны из Евросоюза (Brexit), пишет газета Evening Standard со ссылкой на информированные источники.

Представитель министерства финансов опроверг это сообщение, подчеркнув, что правительство планирует начать подбор кандидатов на должность управляющего британского центробанка в ближайшие один-два месяца, сообщает Financial Times.

Пресс-служба Банка Англии отказалась давать комментарии на эту тему.

Срок полномочий М.Карни истекает в конце июня 2019 года. Традиционно британский Минфин публикует объявление о будущей вакансии примерно за год, в течение июля, хотя перед назначением М.Карни (в 2012 году) оно появилось лишь в сентябре. На этот раз в июле объявления не было, и на рынках началось живое обсуждение перспектив того, что смена главы Банка Англии откладывается.

После выхода материала Evening Standard Минфин отметил, что в этом году сроки публикации объявления будут сопоставимы с 2012 годом.

Канадец М.Карни возглавил Банк Англии в июле 2013 года. Он является 120-м управляющим британского центробанка и первым иностранцем на этом посту. 53-летний экономист ранее работал в Goldman Sachs, в канадском министерстве финансов и Банке Канады. С 2011 года является председателем международного Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB).

Обычно срок пребывания на посту управляющего Банка Англии составляет восемь лет. Однако осенью 2012 года министр финансов Великобритании сообщил парламенту, что М.Карни намерен проработать всего пять лет и уйти в отставку в июне 2018 года. В 2016 году канадец пообещал остаться еще на год, до конца июня 2019 года, из-за Brexit. В июне и июле текущего года он отрицательно отвечал на вопросы о том, возможно ли еще одно такое продление.

Семья М.Карни вернулась в Канаду ранее этим летом.