В ОДКБ анализируют положение дел в Афганистане с учётом усиления позиций ИГИЛ на севере страны

Заседание Постоянного совета (ПС) Организации договора о коллективной безопасности, в котором принял участие генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, состоялось в Москве во вторник.

"Была продолжена работа над проектами заявлений, которые касаются скоординированных мер в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций и возвращающихся в государства - члены ОДКБ", - сказано в пресс-релизе Секретариата ОДКБ.

В одном из рассматриваемых документов анализируется положение дел в Афганистане с учётом усиления позиций ИГИЛ в северных провинциях страны, роста наркоугрозы с территории этой республики.

Ещё один проект документа связан с усилиями по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также актуальными вопросами противодействия незаконной миграции, говорится в сообщении.

Был рассмотрен вопрос о пакете документов по правовому оформлению статусов наблюдателя при ОДКБ и партнёра ОДКБ.

"В частности, предполагается, что наблюдателем или партнёром ОДКБ может быть государство - член ООН или международная организация, действующие в строгом соответствии с Уставом ООН, выполняющие решения Совета Безопасности ООН и общепризнанные нормы международного права. Государство, претендующее на статус партнера или наблюдателя, должно иметь дипломатические отношения со всеми государствами - членами ОДКБ", - информирует Секретариат.

Казахстанская сторона, под председательством которой прошло заседание, внесла на заседание ПС проекты нескольких заявлений. Принято решение направить их на согласование в государства - члены ОДКБ, сказано в сообщении.