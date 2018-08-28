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Дальнее зарубежье 28.08.2018 19:05

Британский военный атташе понаблюдает за российскими учениями "Восток-2018

Военный атташе посольства Великобритании в Москве примет участие в наблюдении за учениями "Восток-2018", сообщили "Интерфаксу" во вторник в британском посольстве в РФ.

"Военный атташе посольства Великобритании в Москве был приглашен для наблюдения за учениями "Восток-2018" и примет участие", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник представитель НАТО заявил, что военные атташе государств альянса в Москве были приглашены на добровольной основе наблюдать за учениями и что это предложение в настоящее время рассматривается.

Стратегическое учение "Восток-2018" пройдет с 11 по 15 сентября. Россия задействует в нем почти треть своей армии - около 300 тыс. военнослужащих. Как отмечает министр обороны РФ Сергей Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.

Между тем в прошлом году российские военные провели стратегические маневры "Запад-2017", которые вызвали резкую реакцию со стороны западных стран и НАТО.

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Тэги: РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДИПЛОМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]