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ТЭК 28.08.2018 16:50

Козак и вице-премьер Белоруссии Ляшенко 29 августа обсудят сотрудничество в энергетической сфере

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 29 августа проведет встречу с заместителем премьер-министра Белоруссии Игорем Ляшенко.

Как сообщил журналистам помощник российского вице-премьера Илья Джус, на встрече стороны обсудят "вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере".

Ранее белорусская сторона сообщала, что вице-премьеры РФ и Белоруссия ближайшее время должны обсудить условия поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию.

Кроме того, Россия и Белоруссия до сих пор не говорились по вопросу цены на газ после 2019 года.

Также Россия запустила процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, в ходе которого к 2024 году будут отменены экспортные пошлины на нефть, которые позволяли частично субсидировать экономику Белоруссии.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]