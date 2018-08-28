Козак и вице-премьер Белоруссии Ляшенко 29 августа обсудят сотрудничество в энергетической сфере

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 29 августа проведет встречу с заместителем премьер-министра Белоруссии Игорем Ляшенко.

Как сообщил журналистам помощник российского вице-премьера Илья Джус, на встрече стороны обсудят "вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере".

Ранее белорусская сторона сообщала, что вице-премьеры РФ и Белоруссия ближайшее время должны обсудить условия поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию.

Кроме того, Россия и Белоруссия до сих пор не говорились по вопросу цены на газ после 2019 года.

Также Россия запустила процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, в ходе которого к 2024 году будут отменены экспортные пошлины на нефть, которые позволяли частично субсидировать экономику Белоруссии.