Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии в 1,9 раза, импорт – на 5%

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года увеличил экспорт электроэнергии в 1,9 раза, импорт – на 5,2%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
По данным правительства, экспорт электроэнергии из Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил 1 млрд 156 млн 305,9 тыс. кВт/час на сумму $54 млн 606,24 тыс. В январе-июне 2017 года импорт электроэнергии из Азербайджана составил 584 млн 427,36 тыс. кВт/час на сумму $25 млн 98,74 тыс. Таким образом, в I-ом полугодии 2018 года экспорт электроэнергии в Азербайджан в количественном выражении увеличился в 1,9 раза, в стоимостном – в 2,2 раза.
В I-ом полугодии 2018 года Азербайджан экспортировал в Грузию 648 млн 143,47 тыс. кВт/час электроэнергии на $28 млн 490,51 тыс., в Турцию – 446 млн 916,54 тыс. кВт/час на $23 млн 473,51 тыс., в Иран – 14 млн 536 тыс. кВт/час на $413,04 тыс., в Россию - 46 млн 709,89 тыс. кВт/час на $2 млн 229,18 тыс.
Азербайджан в I-ом полугодии 2018 годаимпортировал 47 млн 523,47 кВт/час электроэнергии на $1 млн 897,74 тыс.
В январе-июне 2017 года импорт электроэнергии в Азербайджан составил 45 млн 178,9 тыс. кВт/час на сумму $1 млн 828,72 тыс. Таким образом, в I-ом полугодии 2018 года импорт электроэнергии в Азербайджан в количественном выражении увеличился на 5,2%, в стоимостном – на 3,7%.
По данным правительства, в I-ом полугодии 2018 года Азербайджан импортировал электроэнергии из России в объеме 31 млн 589,42 тыс. кВт/час на сумму $1 млн 400,47 тыс., из Грузии – 1 млн 409,05 тыс. кВт/час на $84,54 тыс., Ирана – 14 млн 525 тыс. кВт/час на $412,72 тыс.
В 2017 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс., импортировал - 108 млн 421,76 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $4 млн 224,86 тыс.
Н.Аббасова
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