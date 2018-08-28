Меркель посетит Украину в начале ноября - Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель нанесет визит в Киев в начале ноября текущего года, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Этой осенью, в начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Украину. Это является очень ярким свидетельством особого внимания наших немецких партнеров и развития партнерства с Киевом", - сказал П.Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.
Он рассказал, что уже в первые дни нового политического сезона у него состоялись два телефонных разговора с А.Меркель. "Безусловно, мы обсудили наши дальнейшие шаги по активизации мирного процесса по имплементации минских договоренностей, включая нормандский формат и перспективы разворачивания - и это наша ключевая задача - миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на оккупированном Донбассе", - сказал глава украинского государства.
П.Порошенко отметил, что в настоящее время это является единственным путем создания безопасной составляющей минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.
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