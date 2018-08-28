Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 40° Завтра 22° 31° 31 Авг 21° 30° 1 Сен 21° 30°

СНГ 28.08.2018 19:20

Меркель посетит Украину в начале ноября - Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель нанесет визит в Киев в начале ноября текущего года, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Этой осенью, в начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Украину. Это является очень ярким свидетельством особого внимания наших немецких партнеров и развития партнерства с Киевом", - сказал П.Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

Он рассказал, что уже в первые дни нового политического сезона у него состоялись два телефонных разговора с А.Меркель. "Безусловно, мы обсудили наши дальнейшие шаги по активизации мирного процесса по имплементации минских договоренностей, включая нормандский формат и перспективы разворачивания - и это наша ключевая задача - миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на оккупированном Донбассе", - сказал глава украинского государства.

П.Порошенко отметил, что в настоящее время это является единственным путем создания безопасной составляющей минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Порошенко анонсировал консультации в Берлине по подготовке саммита "Нормандской четверки" Штайнмайер посетит Украину Порошенко ждет на следующей неделе в Киеве президента Германии Штайнмайера Меркель рассказала Порошенко о переговорах с Путиным Путин и Меркель условились активизировать работу в "нормандском формате" Порошенко 9-10 мая в Германии проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном, а также встретится с Туском

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]