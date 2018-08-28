Путину направлено приглашение на мемориальную церемонию в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны - источник

Президента России Владимира Путина ждут в Париже 11 ноября на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, ему было направлено приглашение, сообщил "Интерфаксу" французский дипломатический источник.
"Президент России также приглашен",- сказал собеседник агентства , отвечая на вопрос было ли направлено приглашения на мероприятия 11 ноября в адрес российского президента.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров различных государств для участия в мероприятиях 11 ноября - Дня Памяти жертв Первой мировой войны, 100-летие завершение которой отмечается в этом году.
"Ослабление управления и демократии привело к тому, что с таким трудом достигнутый в 1918 году мир был разрушен в 30-х годах. Именно поэтому я взял на себя инициативу и пригласил в Париж для участия в церемонии 11 ноября многих глав государств и правительств , которые откроют первый Парижский форум мира",- сказал президент Франции.
Президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность визита в Париж 11 ноября на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вопрос рассматривается", - заявил Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, планирует ли В.Путин посетить это мероприятие.
Ранее в СМИ появились сообщения, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил своего российского коллегу на празднование окончания Первой мировой войны в Париж 11 ноября.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявлял, что также планирует посетить парад в Париже в честь окончания Первой мировой войны.
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