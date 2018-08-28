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СНГ 28.08.2018 20:44

ОДКБ не причастна к нанесению ударов по афганской провинции Тахар - пресс-секретарь Организации

Организация Договора о коллективной безопасности не имеет отношения к нанесению ударов на севере Афганистана, заявил во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"ОДКБ не причастна к нанесению ударов по афганской провинции Тахар, о которых сообщили ряд средств массовой информации", - сообщил В.Зайнетдинов.

Ранее в афганских СМИ была обнародована информация, что после перестрелки на границе таджикская авиация якобы нанесла бомбовый удар по позициям талибов в афганском уезде Даргад.

В свою очередь информированный собеседник агентства заявил, что "на данный момент на территории Таджикистана не развёрнуто никаких воинских контингентов ОДКБ". "Никаких военных мероприятий в формате ОДКБ на территории Таджикистана сейчас не проводится", отметил он.

Между тем власти северо-восточной афганской провинции Тахар утверждают, что два военных вертолёта с территории Таджикистана нанесли удары в уезде Даргад, в результате чего были убито шестеро боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России), еще двое ранены.

В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В рамках ОДКБ созданы Коллективные силы быстрого развертывания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]