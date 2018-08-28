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СНГ 28.08.2018 20:01

Порошенко ждет документы от МИД Украины, чтобы начать денонсацию договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году, и ожидает соответствующих документов от министерства иностранных дел.

"Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу - прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", - сказал П.Порошенко во вторник на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Уже в ближайшее время я жду от министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса", - заявил президент.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан 31 мая 1997 года на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией по согласию сторон. Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года с момента обмена ратификационными грамотами.

Договор закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Отсчет первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу 1 апреля 1999 года и заканчивался 1 апреля 2009 года. Стороны не изъявили желания прекратить действие договора до 1 октября 2008 года, поэтому оно автоматически продлилось на следующий 10-летний период.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]