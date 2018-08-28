На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5.1

В Лерикском районе (юг Азербайджана) во вторник произошло землетрясение магнитудой 5.1.
"По предварительным данным, землетрясение произошло в 16:57 по местному времени на территории Лерикского района", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА)
Магнитуда толчков составила 5.1.
Ф.Исазаде
Новый посол Грузии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
ВВС Азербайджана провели учебные полеты
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана провели специальные тактические учения
Цены на нефть держатся у максимумов за несколько недель, Brent поднялась выше $76,5 за баррель
Страховщики Азербайджана в январе-июле увеличили премии на 42%, выплаты - на 1%
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии в 1,9 раза, импорт – на 5%
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Президент Алиев выделил около 11 млн манатов на строительство автодороги и жилого здания в Шамахинском районе
Порошенко ждет документы от МИД Украины, чтобы начать денонсацию договора о дружбе с Россией
Меркель посетит Украину в начале ноября - Порошенко
Британский военный атташе понаблюдает за российскими учениями "Восток-2018
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Азербайджанские школьники побывали в Астрахани и Волгограде
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений