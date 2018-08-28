На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5.1

В Лерикском районе (юг Азербайджана) во вторник произошло землетрясение магнитудой 5.1.

"По предварительным данным, землетрясение произошло в 16:57 по местному времени на территории Лерикского района", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА)

Магнитуда толчков составила 5.1.

Ф.Исазаде