Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана провели специальные тактические учения

Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Азербайджана провели специальные тактические учения, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Специалисты инженерных войск, используя современное оборудование и средства, провели разведку местности, а также выполнили задачи по подготовке путей передвижения войск в сложных оперативных условиях», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, личный состав выполнил нормативы по обнаружению и уничтожению специальным способом мин, установленных условным противником, в том числе, установлению инженерно-наблюдательных постов после прибытия в назначенный район.

Ф.Исазаде