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Оборона 28.08.2018 17:45

Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана провели специальные тактические учения

Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Азербайджана провели специальные тактические учения, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Специалисты инженерных войск, используя современное оборудование и средства, провели разведку местности, а также выполнили задачи по подготовке путей передвижения войск в сложных оперативных условиях», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, личный состав выполнил нормативы по обнаружению и уничтожению специальным способом мин, установленных условным противником, в том числе, установлению инженерно-наблюдательных постов после прибытия в назначенный район.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВС, САПЕРЫ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]