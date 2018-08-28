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Дальнее зарубежье 28.08.2018 17:50

Почти половина американцев готовы поддержать импичмент Трампа - опрос

Чуть менее половины жителей США выступают за то, чтобы Конгресс запустил процедуру импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса Axios и Survey Monkey, опубликованные в газете "Хилл".

Идею импичмента поддерживают 44% респондентов, отмечается в сообщении.

Среди сторонников Демократической партии за начало процедуры отстранения президента США выступают 79% опрошенных, среди республиканцев - лишь 9%. В то же время 49% респондентов, не относящихся ни к одной из партий, также поддерживают идею импичмента.

Опрос был проведен после того, как бывший помощник Д.Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в мошенничестве с банковскими счетами, укрывательстве налогов и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании.

Данные опроса свидетельствуют, что 64% опрошенных уверены, что Д.Трампу было известно о данных нарушениях М.Коэна и он может быть к ним причастен.

Опрос проводился в интернете среди 4362 совершеннолетних американцев в период с 22 по 24 августа. Погрешность данных составляет около 3%.

Дебаты о возможности объявления импичмента Д.Трампу активизировались после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины.

Ранее М.Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Д.Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам М.Коэна, делалось по указанию Д.Трампа.

Сам Д.Трамп отрицает обвинения и ранее заявлял, что в случае его импичмента США ждет мощнейший экономический кризис. При этом он не понимает, как вообще можно объявить импичмент "человеку, который прекрасно справляется со своей работой".

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Тэги: США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ, ОПРОС


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