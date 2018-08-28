Страховщики Азербайджана в январе-июле увеличили премии на 42%, выплаты - на 1%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июле 2018 года составили 459 млн 851,5 тыс. манатов, что на 42,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 334 млн 477,7 тыс. манатов (рост на 49,6% - ИФ) или 72,7% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 185 млн 169,3 тыс. манатов (рост на 92,2%), по страхованию иное, чем жизнь - 149 млн 308,4 тыс. манатов (рост на 17,4%).
По обязательным видам страхования премии в январе-июле 2018 года составили 125 млн 373,8 тыс. манатов (рост на 26,2%).
За январь-июль 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 145 млн 904,7 тыс. манатов (рост на 1,3%).
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 107 млн 509,6 тыс. манатов (спад на 5,2%) или 73,6% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 62 млн 643,4 тыс. манатов (спад на 9,7%), по страхованию иное, чем жизнь - 44 млн 866,2 тыс. манатов (рост на 2%).
По обязательным видам страхования выплаты в январе-июле 2018 года составили 38 млн 395,1 тыс. манатов (рост на 25,1%).
На конец июня 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.
Н.Аббасова
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