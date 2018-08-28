Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 40° Завтра 22° 31° 30 Авг 21° 29° 31 Авг 21° 30°

Финансы 28.08.2018 17:53

Страховщики Азербайджана в январе-июле увеличили премии на 42%, выплаты - на 1%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июле 2018 года составили 459 млн 851,5 тыс. манатов, что на 42,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 334 млн 477,7 тыс. манатов (рост на 49,6% - ИФ) или 72,7% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 185 млн 169,3 тыс. манатов (рост на 92,2%), по страхованию иное, чем жизнь - 149 млн 308,4 тыс. манатов (рост на 17,4%).

По обязательным видам страхования премии в январе-июле 2018 года составили 125 млн 373,8 тыс. манатов (рост на 26,2%).

За январь-июль 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 145 млн 904,7 тыс. манатов (рост на 1,3%).

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 107 млн 509,6 тыс. манатов (спад на 5,2%) или 73,6% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 62 млн 643,4 тыс. манатов (спад на 9,7%), по страхованию иное, чем жизнь - 44 млн 866,2 тыс. манатов (рост на 2%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-июле 2018 года составили 38 млн 395,1 тыс. манатов (рост на 25,1%).

На конец июня 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ/ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


Страховщики Азербайджана в I полугодии увеличили премии на 43,5%, сократили выплаты на 4% Страховщики Азербайджана в январе-мае увеличили премии на 46%, сократили выплаты на 0,5% СК PASHA Sigorta лидер в январе-ноябре в Азербайджане по премиям и выплатам – ASA СК Pasha Sigorta сохранила в I квартале лидерство в Азербайджане по премиям и выплатам – Госстрахнадзор СК Pasha Sigorta стала лидером в Азербайджане по премиям и выплатам в 2012 году – Госстрахнадзор

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]