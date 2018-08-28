ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Лянкаран-Лерик

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» (ГААД) из госбюджета 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Лянкаран-Лерик.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Средства будут выделены Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Б.Рустамбеков
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