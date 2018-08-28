В соответствии с планом боевой подготовки на 2018 года Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана провели учебные полеты, сообщает министерство обороны Азербайджана.
В ходе учений ВВС Азербайджана выполняли боевые задачи по уничтожению целей.
«Также отрабатывались эпизоды по поддержке сухопутных войск, уничтожение командных пунктов, бронированной техники и живой силы противника, и отрабатывались элементы воздушной разведки»,- отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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