В соответствии с планом боевой подготовки на 2018 года Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана провели учебные полеты, сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений ВВС Азербайджана выполняли боевые задачи по уничтожению целей.

«Также отрабатывались эпизоды по поддержке сухопутных войск, уничтожение командных пунктов, бронированной техники и живой силы противника, и отрабатывались элементы воздушной разведки»,- отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков