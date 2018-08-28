Иранские военные советники останутся в Сирии - военный атташе Ирана

Военный атташе Ирана в Дамаске бригадный генерал Абольгасем Алинежад сообщил во вторник, что иранские военные советники продолжат работу в Сирии в рамках соглашения, подписанного между двумя странами.
"Продолжение работы иранских советников в Сирии является одним из условий оборонно-технического соглашения, подписанного между Тегераном и Дамаском", - приводит его слова иранское агентство "Фарс".
Накануне агентство "Тасним" сообщало, что министерства обороны Ирана и Сирии подписали соглашение по военному и техническому сотрудничеству. Его подписание прошло в Дамаске в ходе визита министра обороны Ирана Амира Хатами в Сирию.
"В соглашении подчеркивалась необходимость поддержания территориальной целостности и независимости Сирии", - сказал А.Алинежад.
Ранее сообщалось, что перед подписанием документа иранский министр провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны Сирии Али Абдаллой Айюбом.
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