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Дальнее зарубежье 28.08.2018 21:04

Иранские военные советники останутся в Сирии - военный атташе Ирана

Военный атташе Ирана в Дамаске бригадный генерал Абольгасем Алинежад сообщил во вторник, что иранские военные советники продолжат работу в Сирии в рамках соглашения, подписанного между двумя странами.

"Продолжение работы иранских советников в Сирии является одним из условий оборонно-технического соглашения, подписанного между Тегераном и Дамаском", - приводит его слова иранское агентство "Фарс".

Накануне агентство "Тасним" сообщало, что министерства обороны Ирана и Сирии подписали соглашение по военному и техническому сотрудничеству. Его подписание прошло в Дамаске в ходе визита министра обороны Ирана Амира Хатами в Сирию.

"В соглашении подчеркивалась необходимость поддержания территориальной целостности и независимости Сирии", - сказал А.Алинежад.

Ранее сообщалось, что перед подписанием документа иранский министр провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны Сирии Али Абдаллой Айюбом.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, СОВЕТНИКИ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]