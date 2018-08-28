Германия изучает варианты помощи Турции, столкнувшейся с экономическими трудностями - СМИ

Власти ФРГ рассматривают различные варианты оказания помощи Анкаре, чтобы предотвратить экономический кризис в Турции, сообщает во вторник агентство "Блумберг" со ссылкой на неназванного представителя германского правительства.

Он уточнил, что никаких решений пока не принято, хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила министров изучить представленные предложения.

Однако отметил он, об оказании прямой финансовой помощи Анкаре речи не идет.

"Блумберг" также сообщает, что эта тема должна обсуждаться 20 сентября на встрече министров экономики и финансов ФРГ и Турции.

Как сообщалось ранее, в Турции наблюдается резкое падение курса национальной валюты на фоне повышения со стороны Вашингтона тарифов на импорт стали и алюминия турецкого производства.

Ранее в августе международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings, Moodys понизили рейтинги Турции.

"Ключевым фактором, способствовавшим понижению рейтингов, является продолжающееся ослабление государственных институтов Турции и связанное с этим ухудшение предсказуемости политики властей", - говорилось в пресс-релизе Moodys.