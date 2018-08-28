Шеф Пентагона не рекомендует Турции приобретать российские С-400

Глава Пентагона Джеймс Мэттис во вторник заявил, что приобретение Турцией у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 вызывает обеспокоенность у Вашингтона, и что США не советуют Турции покупать эти установки.
"Эта (сделка - ИФ) беспокоит нас. Мы не рекомендуем Турции делать это", - сказал Дж.Мэттис на пресс-конференции.
"Турция имеет право на суверенные решения (о закупке вооружений - ИФ). Но Турция - страна НАТО, и ясно, что мы не можем интегрировать российские зенитно-ракетные системы в НАТО", - пояснил он.
Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее в августе сообщил, что Россия начнет поставки Турции систем ПВО С-400 в 2019 году.
"С-400 в Турцию - контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт", - сказал А.Михеев журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнется отгрузка С-400 в Турцию.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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