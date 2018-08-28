Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 40° Завтра 22° 31° 31 Авг 21° 30° 1 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 28.08.2018 21:44

Шеф Пентагона не рекомендует Турции приобретать российские С-400

Глава Пентагона Джеймс Мэттис во вторник заявил, что приобретение Турцией у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 вызывает обеспокоенность у Вашингтона, и что США не советуют Турции покупать эти установки.

"Эта (сделка - ИФ) беспокоит нас. Мы не рекомендуем Турции делать это", - сказал Дж.Мэттис на пресс-конференции.

"Турция имеет право на суверенные решения (о закупке вооружений - ИФ). Но Турция - страна НАТО, и ясно, что мы не можем интегрировать российские зенитно-ракетные системы в НАТО", - пояснил он.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее в августе сообщил, что Россия начнет поставки Турции систем ПВО С-400 в 2019 году.

"С-400 в Турцию - контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт", - сказал А.Михеев журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнется отгрузка С-400 в Турцию.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ. РОССИЯ, С/400

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]