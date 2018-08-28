Власти Сирии не имеют химического оружия и не собираются его использовать - постпред РФ при ООН

У военных Сирии нет химического оружия, как и нет планов его использовать, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"У сирийских Вооруженных сил нет химического оружия и нет планов его использования. Нет в этом и никакой военной необходимости, мы об этом неоднократно говорили", - сказал В.Небензя на внеочередном заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Идлибе.

"Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав. Зато последние, объявив об этом и дождавшись провокации боевиков, могут начать бомбардировки", - подчеркнул постпред РФ при ООН.

В.Небензя добавил, что российской стороне абсолютно ясны подобные "нечистоплотные планы".

"Настойчиво советуем воздержаться от них. Их осуществление нанесет удар по урегулированию в Сирии, но покрываемым вами боевикам не поможет", - сказал постпред РФ при ООН.