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Дальнее зарубежье 28.08.2018 22:05

Власти Сирии не имеют химического оружия и не собираются его использовать - постпред РФ при ООН

У военных Сирии нет химического оружия, как и нет планов его использовать, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"У сирийских Вооруженных сил нет химического оружия и нет планов его использования. Нет в этом и никакой военной необходимости, мы об этом неоднократно говорили", - сказал В.Небензя на внеочередном заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Идлибе.

"Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав. Зато последние, объявив об этом и дождавшись провокации боевиков, могут начать бомбардировки", - подчеркнул постпред РФ при ООН.

В.Небензя добавил, что российской стороне абсолютно ясны подобные "нечистоплотные планы".

"Настойчиво советуем воздержаться от них. Их осуществление нанесет удар по урегулированию в Сирии, но покрываемым вами боевикам не поможет", - сказал постпред РФ при ООН.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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