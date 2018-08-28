Цены на нефть держатся у максимумов за несколько недель, Brent поднялась выше $76,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник держатся у максимальных отметок за несколько недель. Инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США и положительно реагируют на новость о заключении предварительного торгового соглашения Штатов с Мексикой.
Долларовый индекс ICE упал на 0,2%, до минимума за четыре недели. Ослабление доллара США подстегивает рост цен на те виды сырья, которые торгуются в американской валюте.
Октябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 МСК подорожал на $0,30 (0,39%) - до $76,51 за баррель. Ранее в ходе торгов ее стоимость поднималась почти до $77 за баррель - максимума за семь недель.
Котировка фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,11 (0,16%) - до $68,98 за баррель, оставаясь у самой высокой отметки за две недели.
"Многое из того, что сейчас двигает нефть, связано с изменениями на финансовых рынках в целом. С точки зрения аппетита к риску ситуация немного улучшилась", - считает глава отдела стратегии лондонского филиала BNP Paribas на сырьевых рынках Гарри Чилингирян.
Новость о подписании предварительного торгового соглашения между США и Мексикой повысила оптимизм рынка в целом и увеличила спрос на рисковые активы, включая сырье.
Кроме того, участники рынка ждут новостей об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Официальный отчет министерства энергетики будет обнародован в среду, а в ночь со вторника на среду свои данные представит Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе.
Эксперты в среднем прогнозируют, что на минувшей неделе запасы нефти в Штатах сократились на 1,5 млн баррелей. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о падении нефтяных запасов на 5,84 млн баррелей.
Тем временем министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммед аль-Мазруи, также исполняющий обязанности президента ОПЕК, сообщил, что добыча нефти в странах картеля растет и приближается к уровню, предусмотренному соглашением.
Как сообщалось ранее, в июле 2018 года страны ОПЕК+ перевыполнили план по сокращению добычи на 109% против 150% ранее.
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