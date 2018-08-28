Мэттис рассчитывает, что РФ повлияет на Тегеран в вопросе вывода иранских войск из Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис надеется, что Россия сможет повлиять на руководство Ирана и добиться вывода иранских войск из Сирии.
"У России есть возможность оказать влияние на Иран, чтобы вывести иранские войска из Сирии. Наша цель - перевести сирийский конфликт в русло Женевского процесса, чтобы сирийский народ сам смог выбрать новое правительство, не возглавляемое Башаром Асадом. (...) Мы просим Россию сделать то, что необходимо", - сказал Дж.Мэттис на брифинге во вторник.
"Иран уже уведомлен о том, что мы не потерпим продолжающиеся беды, которые они распространяют по всему региону (...), то, что они делают с Асадом, угрозы перекрыть Ормузский пролив, поддержка повстанцев-хуситов в Йемене, которые выпустили ракеты по Саудовской Аравии", - заявил глава оборонного ведомства США.
Дж.Мэттис подчеркнул, что Иран будет нести за это ответственность.
"В отдельных сферах они не проявили особого стремления к противостоянию, но в целом Иран остается самым мощным фактором дестабилизации в регионе", - добавил глава Пентагона.
Вместе с тем Дж.Мэттис заявил, что у США нет проблем с Ираном. "У нас есть проблема с иранским режимом, руководством", - отметил министр обороны США.
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