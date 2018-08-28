В Google отвергли обвинения Трампа в предвзятости работы поисковика

В компании Google во вторник завили, что обвинения президента США Дональда Трампа в том, что интернет-поисковик выдает результаты, опираясь на конкретную политическую позицию, беспочвенны, сообщает газета "Хилл".

"Поисковик не используется для продвижения политической повестки дня, и мы не подтасовываем результаты под какую-либо политическую идеологию", - говорится в заявлении компании.

"Ежегодно мы вносим сотни улучшений в наши алгоритмы, чтобы быть уверенными, что наш поисковик предлагает высококачественный контент в соответствии с запросами пользователей", - отмечает компания.

Ранее во вторник президент США обвинил поисковик Google в том, что при запросе "Новости про Трампа" он выдает только результаты со СМИ, известных своими "фейковыми" новостями.

"Результаты на поисковые запросы в Google по теме "Новости про Трампа" выдают лишь новости и обзоры фейковых СМИ. Другими словами, они манипулируют ими в том, что касается меня и других, и это плохо. Лживый Си-Эн-Эн ярко выделяется, в то время как республиканские и консервативные СМИ замалчиваются. Законно ли это? 96% результатов (на запрос по теме) "Новости о Трампе" представляют левый фланг и очень опасны. Google и другие подавляют голоса консерваторов и скрывают положительные новости и информацию," - написал Д.Трамп в "Твиттере".