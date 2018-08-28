Глава парламента Турции прибыл в Азербайджан

Возглавляемая спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом делегация прибыла во вторник в Азербайджан, сообщает госагентство «Азертадж».
В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Б.Йылдырыма в аэропорту встретил первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфат Аскеров.
Это первый визит Йылдырыма в Азербайджан после его назначения на пост спикера парламента.
Б.Рустамбеков
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