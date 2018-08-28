Глава парламента Турции прибыл в Азербайджан

Возглавляемая спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом делегация прибыла во вторник в Азербайджан, сообщает госагентство «Азертадж».

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Б.Йылдырыма в аэропорту встретил первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфат Аскеров.

Это первый визит Йылдырыма в Азербайджан после его назначения на пост спикера парламента.

Б.Рустамбеков