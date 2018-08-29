Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 21° 29° 31 Авг 21° 29° 1 Сен 21° 29°

ТЭК 29.08.2018 09:15

Иран снижает экспорт нефти быстрее, чем ожидалось - WSJ

Иран - по мере приближения сроков введения санкций США - сокращает поставки нефти на мировой рынок более быстрыми темпами, чем ожидалось, пишет The Wall Street Journal.

В сентябре экспорт может снизиться на треть по сравнению с июнем, сказали газете ее источники, знающие о планах загрузки портов. Официальные лица в государственной National Iranian Oil Co. предварительно оценивают, что поставки снизятся до примерно 1,5 млн баррелей в сутки в сентябре против 2,3 млн в июне, свидетельствуют эти данные.

Аналитик Сара Вакшоури, ранее работавший в National Iranian Oil Co., ожидает затем падения экспорта нефти из Ирана до 800 тыс. баррелей в сутки в ноябре, что будет в 2 раза ниже уровня текущего месяца.

В апреле, до объявления Вашингтона о выходе из ядерной сделки с Ираном, поставки страны составляли 2,68 млн б/с, в августе они оцениваются на уровне 1,66 млн.

Эксперты прогнозировали снижение отгрузки примерно на 1 млн б/с до конца года, однако сейчас некоторые их них считают, что значительная часть этого снижения, возможно, уже произошла.

Частично снижение поставок связано с нежеланием транспортных компаний поставлять иранскую нефть.

США стремятся свести к минимуму торговлю иранской нефтью к 4 ноября, когда санкции начнут действовать в полном объеме. Любая фирма, которая ведет бизнес с Ираном, может столкнуться со штрафными мерами со стороны США.

Выйдя из ядерного соглашения с Ираном от 2015 года, Белый дом заявил, что в августе и ноябре США в два этапа восстановят санкции против Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, САНКЦИИ, НЕФТЬ


Похожие новости


Вашингтон предупредил о риске санкций в отношении стран за поддержку торговых отношений с Ираном Турция не поддержит односторонние санкции в отношении Ирана - Чавушоглу Глава МИД Германии опасается хаоса на Ближнем Востоке из-за новых санкций в отношении Ирана США после полного восстановления санкций против Ирана в ноябре будут думать над дополнительными ограничительными мерами - Болтон Москва осудила восстановление Вашингтоном односторонних санкций против Тегерана Трамп пишет: нельзя одновременно вести дела и с Ираном, и с США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]