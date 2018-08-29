Турецкий пилот впервые поднялся в небо на американском истребителе F-35 на фоне разногласий между Вашингтоном и Анкарой

Пилот ВВС Турции во вторник впервые совершил полет на американском истребителе F-35, говорится в сообщении турецких вооруженных сил.

Полет был проведен в американском штате Аризона, где с начала июля турецкие пилоты проходят тренировочные занятия.

Поставки истребителей F-35 являются вопросом спора между Анкарой и Вашингтоном после того, как США выступили с критикой решения властей Турции закупить российские системы противовоздушной обороны С-400, а также после того, как США решили ввести санкции в отношении Турции в связи с задержанием американского пастора по обвинению в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году.

Администрация США в августе приняла решение отложить поставку партии F-35 в Турцию.

В то же время Турция рассчитывает в ближайшие годы приобрести до 100 истребителей F-35, покупка 30 из них уже была одобрена Вашингтоном.

Первый истребитель был передан Анкаре 21 июня 2018 года.