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Дальнее зарубежье 29.08.2018 09:25

Турецкий пилот впервые поднялся в небо на американском истребителе F-35 на фоне разногласий между Вашингтоном и Анкарой

Пилот ВВС Турции во вторник впервые совершил полет на американском истребителе F-35, говорится в сообщении турецких вооруженных сил.

Полет был проведен в американском штате Аризона, где с начала июля турецкие пилоты проходят тренировочные занятия.

Поставки истребителей F-35 являются вопросом спора между Анкарой и Вашингтоном после того, как США выступили с критикой решения властей Турции закупить российские системы противовоздушной обороны С-400, а также после того, как США решили ввести санкции в отношении Турции в связи с задержанием американского пастора по обвинению в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году.

Администрация США в августе приняла решение отложить поставку партии F-35 в Турцию.

В то же время Турция рассчитывает в ближайшие годы приобрести до 100 истребителей F-35, покупка 30 из них уже была одобрена Вашингтоном.

Первый истребитель был передан Анкаре 21 июня 2018 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, F/35, ПОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]