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Дальнее зарубежье 29.08.2018 09:22

Президент Бразилии распорядился направить войска на границу с Венесуэлой

Президент Бразилии Мишел Темер подписал распоряжение о направлении воинских подразделений в граничащие с Венесуэлой районы страны в связи с возникшими там столкновениями между местными жителями и многочисленными венесуэльскими мигрантами.

В видеообращении к народу страны М.Темер отметил, что эта мера направлена на то, чтобы "обеспечить соблюдения правопорядка" в граничащем с Венесуэлой бразильским штатом Рорайма.

При этом президент подчеркнул, что войска будут "обеспечивать безопасность граждан Бразилии, а также венесуэльских иммигрантов, покидающих свою страну".

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРАНИЦА, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]