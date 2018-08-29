Президент Бразилии распорядился направить войска на границу с Венесуэлой

Президент Бразилии Мишел Темер подписал распоряжение о направлении воинских подразделений в граничащие с Венесуэлой районы страны в связи с возникшими там столкновениями между местными жителями и многочисленными венесуэльскими мигрантами.
В видеообращении к народу страны М.Темер отметил, что эта мера направлена на то, чтобы "обеспечить соблюдения правопорядка" в граничащем с Венесуэлой бразильским штатом Рорайма.
При этом президент подчеркнул, что войска будут "обеспечивать безопасность граждан Бразилии, а также венесуэльских иммигрантов, покидающих свою страну".
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