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Дальнее зарубежье 29.08.2018 09:23

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в Тихом океане близ Новой Каледонии

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония (французская территория), сообщает в среду Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:61 в среду землетрясения имел координаты -22.11 градуса южной широты и 170.00 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 366 км к востоку от столицы Новой Каледонии - города Нумеа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оцениваются как "опустошительное".

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Тэги: МЕЛАНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]