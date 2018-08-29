Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в Тихом океане близ Новой Каледонии

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония (французская территория), сообщает в среду Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:61 в среду землетрясения имел координаты -22.11 градуса южной широты и 170.00 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 366 км к востоку от столицы Новой Каледонии - города Нумеа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оцениваются как "опустошительное".