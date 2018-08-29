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29.08.2018 09:32

Банк Республика еще более укрепил свою позицию, увеличив капитал

Германское Общество Инвестиций и Развития (DEG) увеличило свою долю участия в уставном капитале Банк Республика до 16,6%. Вышеуказанная доля в акционерном капитале банка была достигнута благодаря плановому размещению акций на общую сумму 6 млн манат, в результате чего уставный капитал Банка Республика увеличился до 73,5 млн манатов.

Увеличение уставного капитала произведено в рамках реализации принятой стратегии, направленной на укрепление позиций банкана финансовом рынке, чтопозволит Банку максимально обеспечивать финансовые потребности клиентов и еще более укрепить позицию на рынке как ведущей организации, финансирующей малый и средний бизнес.

«Увеличение капитала со стороны зарубежного акционера свидетельствует о поддержке и доверии, как Банку, так и всему финансовому рынку страны и позволит нам продолжить успешную реализацию стратегии развития.Дополнительная капитализация подтверждает прочное присутствие Банк Республика на рынке, надежно закрепляя его позицию в лидерах банковского сектора.»– отметил председатель Наблюдательного Совета банка Шакир Рагимов

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]